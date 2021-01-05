Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevda Kösecik ayrıldığı eşi tarafından öldürüldü

Kocaeli’de yaşayan İsa Kösecik, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik'in Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi’ndeki evine gitti.

İsa Kösecik, 33 yaşındaki Sevda Kösecik’i çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

Çocukların aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan İsa Kösecik’i yakalamak için çalışma başlatıldı.