Kocaeli'de cinsel istismar iddiasını gündeme getiren iki gazeteci tutuklandı

Bir süredir Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cinsel istismar iddialarını haber yapan Kocaeli Halk Gazetesi internet sitesinin imtiyaz sahibi Faruk Bostan ve sitenin yazı işleri müdürü Bülent Karagöz tutuklandı. Bostan ve Karagöz, Kartepe'de yaşanan cinsel istismar skandalına AKP'nin yerel ilçe yöneticilerinin de karıştığı iddiasını haberleştirmişti.

Kocaeli Halk Gazetesi'ndeki habere göre, Faruk Bostan ve Bülent Karagöz'ün iddiaları, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda şöyle denildi:

"Kocaeli Halk Gazetesi isimli internet sitesinde 26 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 'Açıklıyoruz: Kartepe AKP’nin tecavüz çetesi' başlıklı haberde, E.Ş, M.S, A.G. ve G.T. isimli kişilerin ifade verdiği ve gözaltına alındığı, F.B, F.K, N.A, E.Ş, M.S. ve B.M. isimli kişilerin de savcılığa çağrıldığı ve avukatlarıyla gidecekleri yönünde bir bilgiye yer verilmiş ise de; Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının tetkikinde, bahsi geçen konu ve kişilerle ilgili yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığı anlaşılmıştır."

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde, zihinsel engelli 20 yaşındaki M.Y.'ye cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili yapılan soruşturma sonucu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğer 3 şüpheliye ise ev hapsi kararı verilmişti.

Söz konusu kişilerden birinin Kartepe Belediyesi personeli olduğu iddia edilmişti. Bostan ve Karagöz, AKP yöneticilerinin de aralarında olduğu bazı isimlerin de konuya dahil olduğunu iddia etmişti.