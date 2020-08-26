Kocaeli Valisi: 1345 ev karantinada

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'de 1345 evin karantinada olduğunu söyledi.

Yavuz, karantina altındaki evlerdeki 35 kişinin tedbir kuralını deldiği bilgisini verdi.

Yavuz'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim , Karantina tedbiri uygulanan 1345 adres güvenlik birimlerimizce kontrol edilmiş ve 35 şahsın bu tedbire aykırı davrandığı tespit edilmiş, kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Lütfen kurallara uyalım!”