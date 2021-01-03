Koca'dan 'SMA' açıklaması: Kirli kampanya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon liralık paranın SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için başlatılan kampanyaya tepki gösterdi.

Twitter hesabından yazılı bir açıklama yapan Koca "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Koca "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir" başlığıyla yayımladığı açıklamada "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadesini kullandı.