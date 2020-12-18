Koca'dan patlama açıklaması: Uyarı yazısı ihmali göstermez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te özel SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü kaynaklı patlama sonrası 11 kişinin ölümüyle ilgili açıklamasında, bakanlığın hastanelere patlamadan sadece bir gün önce gönderdiği uyarı yazısının ihmali ortaya koymayacağını savundu.
Gaziantep'te 11 kişinin yaşamını yitirdiği oksijen tüpü patlamasıyla ilgili tüm hastanelere bir gün önce cihazlara ilişkin uyarı yazısı gönderildiği ortaya çıkmıştı.
Bakan Koca bu yazının ihmali ortaya koyduğuna ilişkin haberleri "ihmal senaryoları üretilmesi" diye niteleyerek "Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla 'ihmal' olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Bakanlığımızca hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının, bazı basın yayın organları tarafından Gaziantep’te COVID-19 yoğun bakım servisinde meydana gelen yangınla ilişkilendirilerek buradan ihmal senaryoları üretilmesi üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur" dedi.
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: