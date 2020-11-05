Koca'dan 'İzmir' açıklaması: 5 kişinin durumu ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan yurttaşları tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde ziyaret etti.

"Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edidi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor" diyen Koca, "Ayda bebeğin tedavisi sürüyor, ciddi bir durumu yok. Elif bebeğin durumu da iyi" ifadesini kullandı.

Koca, yerli aşı için ilk aşamanın Erciyes Üniversitesi'nde başladığını dile getirdi.