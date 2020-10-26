Koca'dan İstanbul'da 'ek sefer' ve 'çalışma saatleri' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde Vali Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "İstanbul'da vaka Türkiye'nin yüzde 40'ını oluşturmuştur. Giderek artacaktır" dedi.

Koca "28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60 oranındadır. Öne çıkan nedenlerden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir" diye konuştu.

Toplu taşımaya ek seferler ve saat düzenlemesi

Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş mekanları gibi kalabalık mekanların müdahale bekleyen alanlar olduğunu söyleyen Koca "Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi gündeme getirilmiştir" dedi.

Koca "Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar ofise gitmeden yapılması mümkün işleri, uzaktan erişimle evde yapılması sunulmalıdır" diye konuştu.