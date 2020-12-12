Koca'dan İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki son duruma ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Salgının en çok yayıldığı kentlerden olan İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ye ilişkin Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Koca, üç kentte de vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi, şu açıklamayı yaptı:

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik.

İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ’DE %30, ANKARA’DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL’DA %67, İZMİR’DE %78, KOCAELİ ve ANKARA’DA %72.

Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.

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