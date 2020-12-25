Koca'dan 'İstanbul' açıklaması: Bir haftada vaka sayısında 'önemli oranda' düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle gerçekleştirdiği haftalık değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koca "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" dedi.

Koca "Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.