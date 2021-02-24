Koca'dan cenaze açıklaması: Mesafenin ortadan kalkabileceğini öngörmedim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da katıldığı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası 92 yaşındaki Muhammed Emin Saraç'ın cenaze töreniyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kalabalık için "özür dileyen" Koca, ''Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini, bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz ve bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkacağını ve böyle bir görüntü olacağını ön göremedim. Ön görmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Vatandaşlarımızdan bu görüntü için özür diliyorum'' dedi.

Koca, 'bedava aşıların parayla alındığı' iddialarına ilişkin ''Verilmeyecek hesabım yok, yarın açıklama yapacağım'' açıklamasını yaptı.