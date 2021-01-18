Koca'dan 'aşı' açıklaması: 1. aşamanın 2. adımına geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarından itibaren huzur ve bakımevlerinde kalanlarla bu kişilerin bakımlarından sorumlu olanların aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Koca ayrıca 90 yaş üzeri kişilerin aşılanmasının da yarından itibaren başlayacağını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor" dedi.

'831 bin kişi aşının ilk dozunu oldu'

81 ilin sağlık müdürleriyle aşı programını değerlendirdiklerini açıklayan Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Koca 90 yaş üstü kişilerin evlerinde aşılanmasını planlayacaklarını söyledi.