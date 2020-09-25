Koca: Son bir haftadır vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da koronavirüsle ilgili son durum hakkında açıklamalar yaptı. Koca, "son bir haftadır alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızının kontrol altına alındığını" söyledi.

Koca şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu. Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.

Samsun ve civar illerde mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'da yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. bir hafta 10 gün içinde hasta sayısının düşmesini bekliyoruz."