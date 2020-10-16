Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, "Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var" dedi.
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Koca: Son bir haftada vaka sayısında artış eğilimi var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, "Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var" dedi.