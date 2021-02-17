Koca: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu'na aşı tedarikine ilişkin açıklamada bulundu.

"Oxford aşısının neden almıyoruz?" sorusuna yanıt veren Koca, "Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik. Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş. Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya’nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler. Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

'Üretimde aksamalar var'

Pfizer/BioNTech aşısına ilişkin de konuşan Koca, “Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var" dedi.

'100 milyon doz aşı elimizde olacak'

“SinoVac ile yaptığımız anlaşmaya göre nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak” diyen Koca, “Tabii ki üretimin aksamaması, her şeyin yolunda gitmesi en büyük dileğimiz" ifadesini kullandı.