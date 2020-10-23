Koca: Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Koca Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'de sağlık ekipleriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Koca'nın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir.

- Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekir

- Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık.

- Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız.

- Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görünmemesi sevindiricidir.

- Bursa'da 1 ay öncesine göre günlük vaka sayısı 3 kat arttı. Bilecik'te vaka sayımız 2 kat arttı. Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de ise yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz.

- Yatak kapasitelerimiz, Bursa'da doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75. Balıkesir'de yoğun bakım yüzde 61. Bilecik'te yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım yüzde 42. Çanakkale'de 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48.

- Bursa'da 463 olan filyasyon ekip sayımızı 700'e çıkarıyoruz. Balıkesir'de 203 filyasyon ekibimiz sahada. Çanakkale'de ekip sayısını 97'ye çıkarıyoruz.

- (Şehir hastanesi) Bursalı hemşehrilerimizin hastaneye ulaşımı kolaylaştırılmak üzere metro ihalesi yapılacak.

- Her şeyden önce dışarıda geçirdiğimiz zamanı kontrollü olmalıyız. Dışarıya çıkmışsak, kalabalıktan uzak durmalıyız.

- Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boşverip seyri kendi haline bırakırsak kış hepimiz için yenilgi dönemi olur.

- (Grip aşısı) Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum sözkonusu değil, olamaz.

- Biz bu yıl için 1 milyon 300 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. İlk 400 binini eczanelerimiz üzerinden tedarik ettik. Artırma çabası içindeyiz. Geçen yıla göre bu sayının 2 milyon 400 bine çıktığını söyleyebilirim.

- Talebin fazla olduğu dönemde grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yaptı. Kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle riskli gebelere, 36 haftadan sonra olan gebelere, doğumdan sonra ilk 2 hafta içinde olanlara, 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara, 5-65 yaş arası iki kronik hastalığı olan kişilere, sağlık çalışanlarımıza, organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık. Peyderpey gelen aşıyı bu çerçevede dağıtmış olacağız.

- Vatandaşlarımız e-nabız üzerinden riskli olmadığını görüp rahat düşünmemelidir. Sağlık çalışanlarımıza eczane üzerinden değil halk sağlığı üzerinden yapılıyor olacak. Devamında bizim özellikle artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için yoğun gayret gösterdiğimiz aşı ile ilgili elimize geçtikçe kademelendirmeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Telaşlanmayalım, bu dediğim çerçevede yaygın şekilde uygulamasının yapılacağını söylemek istiyorum. Bugünden riskli görülmeyen kişiler daha sonra kademelendirmeyle riskli kişi olabileceklerini ifade etmek istiyorum.

- (Aşı çalışmaları) Pfizer'in ve Çin Snovak aşısının Faz 3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım Kasım ayı sonunda bilgilenmemiz sözkonusu olmuş olur. Bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz. Biz Faz 3 çalışmasına izin verirken daha çok aşıların ülkede ülkeye bölgesel farklılıklar gösterebileceğini, vatandaşımız üzerinde etkisini görerek erken dönemde aksiyon alma hedefi ile izin vermiştik.

- Sanırım Kasım sonrası belli olmuş olur. Ama Aralık'ta beklentimiz doğrultuda bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirse, bu aşılardan birini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen Aralık'ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz.

- Bizim yerli aşımız 16 çalışma devam ediyor.

- Aralık-Ocak-Şubat belki yurtdışından uygun gördüğümüz aşıyı uygulayabiliriz. Akabinde yerli aşımızın devreye girebileceğini söylemek istiyorum.

- (Okulların açılması) Okullarla ilgili şu ana kadar ciddi bir salgına sebep olacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okula giden çocukların yaş grubunun okula gitmeyen çocuklara göre yüzde 4 oranında düşük olduğunu görüyoruz. Ayın 2'sinden itibaren de 5. ve 9. sınıflar da başlayacak. Belirgin bir artış görmezsek kademeli olarak diğer sınıflara da geçilebilir. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde elde edeceğimiz sonuçlarla birlikte bir değerlendirme yapma durumumuz sözkonusu olur.

'Sokağa çıkma yasağı düşünmüyoruz'

- Özellikle ev içi bulaşın daha arttığını görüyoruz, bu dönemde evlere dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz. Ulaşımın önemli kaynak olduğunu esnek mesai, hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı.

- Günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimini azaltmanın yolu esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı, tek başına olmaz. İl kurullarımız son derece yetkili, valilerimizin başkanlığında. Bu dönemde özellikle maskenin sadece koronaya karşı değil önümüzdeki dönemde viral enfeksiyonların, damlacık enfeksiyonlarının yoğun olacağı döneme giriyoruz. Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz.

- Maskeyi bu dönemde kullanmanın daha önemli olduğunu biliyoruz.

- Normalde mevsim olarak çocuk yaş grubunda viral enfeksiyonları çok yaygın görürdük. Şu an çocuk polikliniklerimizde sayının artmadığını görüyoruz. Sayının arttığı bölümer Kovid hastalarının geldiği poliklinikler oluyor. Ne kadar koruduğunu görüyoruz maskenin.

- Çok basit iki üç kuraldan bahsediyoruz. Bu kurallara 83 milyon uydukça çözüm alabiliriz.

- Eğer bunlar uygulanırsa o durumda başka alternatif daha katı tedbirler alma durumu sözkonusu olmaz.

- Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa'da bu salgın daha da artmış olacak. Biz de bundan etkileniyor olacağız. Etkilenmemenin yolu kurallara sıkı sıkıya uymaktan geçer.