Koca: Büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz

Sağlık Bakanı Koca, 'Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Koca, "Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca ayrıca, "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz" diye konuştu.

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