Koca Bakanın maske-mesafe tekerlemesi: Halkı küçümseyenler hangi gezegende yaşıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde "şakalı" tweetlerinin sayısını artırırken, salgınla mücadele konusunda halkın kendi önlemini almasını talep ediyor, hükümetin sorumluluğuna ilişkin ise tek bir ifade kullanmıyor.

Son dönemde bu temayla atılan bazı tweetleri şöyleydi Bakan Koca'nın:

"RİSK ANALİSTLERİ ARANIYOR: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19’A KARŞI birer risk analisti olmalıyız."

"Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım."

"İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim."

"ÇIKMAM LAZIM, İŞİM VAR. İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın."

"EVE DÖNERKEN dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim. İyi akşamlar."

Koca'nın söz konusu tweetlerini soL'a değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. İlker Belek, "Maske ve mesafe diye tekerleyip, her fırsatta insanlarımızı kurallara uymamakla suçlayıp küçümseyenler hangi gezegende yaşıyorlar?" diye sordu.

Belek'in Koca'nın tweetlerine ilişkin değerlendirmesi:

'Sağlık Bakanımız bu temel verileri açıklamaya tenezzül etmiyor'

Fahrettin Koca diyor ki “Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Az pahalı hediye göndermek mi, yoksa düğüne gitmek mi daha riskli? Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım. İşyerinde biz bize değiliz, sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? İşleri hangi saatlere planlarsak kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz?”

Virüsün hangi ortamlarda daha çok bulaştığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz.

Çünkü nükteli tweetler atan Sağlık Bakanımız bu temel verileri açıklamaya hiç tenezzül etmiyor.

Oysa ne kadar önemli bilmek: İşyeri mi daha riskli, düğün mü?

Sağlık Bakanlığı hesapladı mı acaba: Bu ülkede her yıl kaç taç tane düğün olur (ben söyleyeyim 500 bin), her düğüne ortalama kaç kişi katılır ve bu ülkede her sabah kaç milyon emekçi (yine ben söyleyeyim en az 28 milyon) geçim derdiyle sabahın köründe yollara düşer, organize sanayiye yol yapan işçi servislerinde kuyruğa girer, kaç emekçi her sabah patronundan, yöneticisinden, formeninden azar işitmemek ve zamanında kart basabilmek için otobüsleri, dolmuşları, metroları üst üste doldurur?

Ve bu ülkede kaç milyon emekçi her akşamüzeri, evine bir manav-dükkan-market paketiyle zamanında yetişebilmek ve çoluk çocuğuyla birlikte hiç olmazsa günde bir kere aynı sofraya oturabilmek için sabah yaşadığı aynı telaşla dolmuşları, metroları doldurur, polisin, zabıtanın, jandarmanın cezasını, fırçasını göze alarak?

Ve Sağlık Bakanı ve bilim kurulu ve pek sorumlu akademisyenler bilmezler mi şoförlerin dolmuşlarını tıka basa doldurma nedeni polisin keseceği yüzlerce liralık cezaya bağımlılıklarından değil, geçim telaşından ve duraklarda birbirlerini çiğneyen yolculardan korkularındandır.

'Maske-mesafe kuralı giderek anlamsız, etkisiz bir tekerleme oldu'

Bütün bunların cevabını en iyi emekçi halkımız biliyor ve zaten o nedenle maske-mesafe kuralını giderek anlamsız, etkisiz bir tekerleme olarak algılar oldu.

Pek nükteli gerçekten. İş yerinde biz bize değilmişiz.

Emekçiler bürolarda, fabrikalarda mesafeye uymanın olanaksız olduğu ortamlarda mecburen biz bize çalışıyorlar ve bu ülkenin devleti bugün en temel sağlık gereksinimi olan günde üç maskeyi bile halkına parasız ulaştıramıyor.

Bu düzen patronlar ve müdürler dışında hiç kimseye tek başına çalışma imkanı sunmuyor. Bu düzende emekçiye iş çıkış saatini kalabalığa denk gelmeyecek şekilde ayarlamayı önermek ona hakaret etmek anlamına geliyor. Ve bu düzende vardiyada biz bize çalışan emekçi akşam evinde ailesiyle haliyle biz bize oluyor. Bu düzende dolmuşta, otobüste, vapurda, işyerinde hangi risk varsa olduğu gibi eve de taşınıyor.

Bir yeğenim var. İstanbul’da emekçi. Sağlık Bakanımızı hiç haddi olmamasına rağmen dinleyemiyor. O’nun adına ben özür diliyorum. Her gün üç vesaitle işyerine yetişme derdinde olduğu için kusuruna bakılmamasını özellikle istirham ediyorum. Her yerde maalesef biz bize samimiyetiyle yolculuk ediyor, mesai saatlerini ve öğlen molalarında kimseyle bir araya gelmemeye özellikle dikkat etse bile çalıştığı odadaki kişi sayısını mesafe kuralına göre ayarlayamıyor, O’nun adına Bakanımızdan bir kez daha özür diliyorum. Ama yöneticisi de aynı durumda. O da Sağlık Bakanımızı dinleyip, mesai saatlerini mesafe kuralına uygun şekilde düzenleyemiyor, zira orası bir kamu kurumu. Geçenlerde dedi ki, yeğenim, metrobüste maskeye sahip çıkmak bile olanaksız, bir bakmışsın bir başka yolcunun gözlüğünde, çantasının askısında, kolyesinde, küpesinde takılı kalmış. Yani durum o denli biz bize. Anlaşılan o biz bize ortamda maske takmayı becerebilmek bile epey maharet gerekiyor ve ben yeğenim bu maharete sahip olmadığı için bir kez daha kendisi adına Bakanımızdan özür diliyorum.

'Halkı küçümseyenler hangi gezegende yaşıyor?'

Ama yine de merak etmeden edemiyorum: Maske ve mesafe diye tekerleyip, her fırsatta insanlarımızı kurallara uymamakla suçlayıp küçümseyenler hangi gezegende yaşıyorlar?

Neden hükümet salgının başında en az bir kuluçka süresi kadar bir zaman boyunca karantina uygulamadı, neden sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarında bile işçilerin çalıştırılmasına izin verdi, neden mesai saatlerini Sağlık Bakanı’nın dediği gibi düzenlemiyor, neden toplu taşıma sistemini rahatlatmıyor, neden riskli gördüğü düğünleri hiç olmazsa bir süre yasaklamıyor?

O gezegende bu tür soruları sormak yasak mı yoksa?