Koca açıkladı: Bilim Kurulu somut tedbirler alınmasını tavsiye edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.
Koca toplantıda insan hareketliliğini kısıtlayıcı tedbirlerin masaya yatırıldığını belirterek "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" ifadesini kullandı.
Hastalığın İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ciddi seyrettiği kaydedilen açıklamada "Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk" denildi.
Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama şöyle: