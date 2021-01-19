Koca: 90 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinden itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı. Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı.

Habere göre, 90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor.