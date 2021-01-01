Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs saptandı, İngiltere'den girişler durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde İngiltere'den Türkiye'ye gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini, İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Koca "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

Koca açıklamasında "Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: