Koç yılın ilk yarısında 4,4 milyar lira net kâr açıkladı

Koç Holding'den yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam 74 milyar TL gelir elde edildiği, 4,4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, yılın ilk yarısındaki finansal sonuçlara ilişkin görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik açıdan hem keskin bir duraklamayı hem de hızlı bir toparlanmayı gözlemlediklerini aktararak şunları söyledi:

"Disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, 2016 yılında başlattığımız dijital dönüşüm programı çerçevesinde elde ettiğimiz dijital yetkinliklerimiz, çevik yönetimimiz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve etkin tedarik zincirimiz sayesinde pandeminin menfi ekonomik etkilerini azaltabildik. Ülkemiz ekonomisi, canlanan tüketici talebi neticesinde ana ihracat pazarlarımıza göre daha hızlı bir iyileşme gösterdi. Olumlu faiz ortamı ve ertelenen tüketim talebinin ikinci çeyreğe yansıması neticesinde, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde hızlı bir toparlanma yaşadık."

'Yılın ikinci yarısında da büyümenin sürmesi bekleniyor'

Çakıroğlu, "bu sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi ve salgında ikinci dalganın yaşanmaması halinde, yılın ikinci yarısında büyümenin sürmesini beklediklerini, Türkiye'nin pandemi dönemini olabildiğince hasarsız atlatması ve akabinde ekonomik büyümesini sürdürmesi için üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle çalıştıklarını" bildirdi.

Holding bünyesindeki şirketlerde en az haftada bir gün uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiklerini kaydeden Çakıroğlu, yerli solunum cihazlarının üretimine değinerek şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı liderliğinde Biosys tarafından geliştirilen, seri üretimi Aselsan ve Baykar iş birliğiyle Arçelik tarafından yapılan yerli mekanik ventilatörlerin 5 bin adedinin üretimini tamamladık. Ülkemizin ihtiyacının karşılanmasının yanında 5 bin adet cihazın 2 bin 607 adedi, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çad, Dağıstan, Ekvator, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Libya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Romanya, Somali ve Suriye'ye ihraç edildi."