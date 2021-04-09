Koç Üniversitesi Cem Gürdeniz'in adını sildi

104 emekli amiral tarafından açıklanan Kanal İstanbul ve Türk Boğazları bildirisinde imzası bulunan ve gözaltına alınan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) direktörlüğü görevinden istifa etti.

Denizcilik Dergisi'nin haberine göre emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, istifasını üniversite yönetimine telefonla bildirdi.

Koç Üniversitesi, KÜDENFOR’un internet sitesindeki yönetim bölümünü önceki gün kaldırmıştı.

Bu "Mavi Vatan" etkinliklerinin sürdürüldüğü siteydi. Koç üniversitesi bu çalışmalara destek veriyor hatta ev sahipliği yapıyordu.

Önceki gün üniversitenin internet sitesinin içinde yayın yapılan yerde E. Amiral Cem Gürdeniz’in ismi silindi ve sayfa ulaşılamaz oldu. Bu durumu öğrenen Cem Gürdeniz telefonla istifa etti. Bu gelişmeleri öğrenen ve formun ikinci Yöneticisi Kaptan Levent Akson da istifa etti.

'Metin değiştirildi'

Öte yandan Emekli Amiral Semih Çetin, Halk TV'de yaptığı açıklamada "Whatsapp grubundaki metnin altındaki tarih 6 Nisan 2021 ve başında 'Yüce Türk Milletine' diye bir ifade yok ve başında bildiri değil ‘basın duyurusu’ yazıyor" açıklaması yaptı.

Çetin, yaptığı açıklamada "Bildiri bana da geldi ancak bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım." dedi.

Çetin şöyle konuştu:

"Ertesi gün bildirinin yayımlanmasından sonra 'darbe' iddiaları ortaya çıkınca hemen Whatsapp grubundaki yazışmalara geri döndüm. Acaba konuyla ilgili bir konuşma var mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Bildiri hazırlanmış kendi aralarında "şurasını böyle düzeltelim, bu çıksın" gibi konular konuşmuşlar. Bana geldiğinde bildiri son halindeydi.

Zaten bildiri de değil üzerinde basın duyurusu yazıyordu. Sonunda da 'kamuoyuna saygıyla arz ederiz' ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı."