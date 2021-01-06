Koç Holding, SEK'i sattı

Koç Holding'e bağlı TAT Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya satışının gerçekleştiğini duyurdu.

Bloomberg HT'nin haberine göre Çallı Gıda satın almayı, yeni kurduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden gerçekleştirdi.

Tat Gıda’dan yapılan açıklamada, “Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirketimiz arasında, şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

Satış bedelinin KDV hariç 240 milyon TL olduğu açıklanan sözleşmede "105.000.000 TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

95'te özelleştirilmişti

SEK, 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş, Eylül 1995’te özelleştirilmişti. Kurum 1968'de Türkiye'de pastörize edilmiş ilk gıda ürününü üretmişti.

1997 yılında Koç Holding SEK hisselerinin yüzde 68'ini satın aldı.