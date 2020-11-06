Koç Holding pandemide kârını ikiye katladı!

Koç Holding, 2020'nin ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre net dönem kârını yüzde 94 artışla 8 milyar 481 milyon TL'ye, cirosunu yüzde 10 artışla 125 milyar 720 milyon TL'ye yükseltti.

Koç Holding’in CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yurt içinde tüketici talebinin devam etmesi, yurt dışında ise ihracat pazarlarında başlayan hareketlilik koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik yavaşlamanın etkilerini nispeten azalttı” açıklamasında bulundu.

Salgının başından bu yana patronlar için düzenleme üstüne düzenleme çıkaran iktidar, aynı dönemde emekçilerin birçok hakkını gasp etmiş, milyonlarca işçiyi ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine geçirmişti.