Kobe Bryant’ın eşi kaza fotoğraflarının sızması nedeniyle polis departmanına dava açtı

ABD’de Ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, yedi kişinin yaşamını yitirdiği kazanın sızan fotoğrafları nedeniyle Los Angeles Polis Departmanı şefine tazminat davası dava açtı.

Vanessa Bryant'ın avukatı, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın kaza yerinde çekilen fotoğrafları nedeniyle ailenin mahremiyetinin ihlal edildiğini belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı Şefi Alex Villanueva daha önce yaptığı açıklamada basından görüntülerin silinmesini istediğini söylemişti. Villanueva, departmanın olay yeri fotoğraflarını çekmeye ve paylaşmaya karşı bir politikası olduğunu ancak bunun kaza sahneleri için geçerli olmadığını belirtmişti.