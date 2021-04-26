Kobani Davası protestolarla sürüyor: Demirtaş'tan '128 milyar nerede' yazısı

Kobani Davası bugün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülüyor. Davada 27’si tutuklu, 6’sı hakkında adli kontrol kararı, 75’i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 kişi yargılanıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "ülkenin birliği ve bütünlüğünü bozma” ve 37 kişi hakkında da "öldürmeye teşebbüs" iddialarıyla binlerce yıl hapis cezası isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen duruşma ile ilgili HDP’den yapılan açıklamada, mahkemeye bin 200 avukatın yetki belgesi sunduğu ayrıca çok sayıda avukatın da duruşmaya gözlemci olarak katılacağı belirtildi.

Avukatlar salonu terk etti

Mahkeme heyeti ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Avukatlar dışarıda bekleyen tüm avukatların salona alınmasını istedi. Bunun üzerine avukatlar duruşma salonunu terk etti.

Avukatlar, duruşmanın yapıldığı salonun kapısında basın açıklaması yaptı. Alkışlar ve “savunma susmadı, susmayacak” sloganları eşliğinde başlayan basın açıklamasında avukatlar adına konuşan Avukat Mehmet Emin Aktar, bağımsız ve özgürce savunma koşulları oluşturulmadığı sürece, savunma yapmayacaklarını söyledi.

Demirtaş: 128 milyar dolar nerede?

Öte yandan Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Demirtaş kimlik tespitiyle ilgili sorulara yanıt vermedi. Demirtaş, "Buraya susmaya değil konuşmaya geldik. Yargılanmaya değil, yargılamaya geldik. Avukatların sayısı belliydi. Her bir sanık için 3 avukat olsa da 100’den fazla avukat olacaktı. Mahkeme salonunun kalabalık olacağı önceden belliydi. Bu sorunu çözebilirdiniz" dedi. Demirtaş şöyle konuştu:

"Yıllardır yargılama yapıyorsunuz. Bizi onlarla karıştırmayın. Sesinizi yükseltmeyin. Karşınızda çocuk yok. Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin meclis grubu eşbaşkanları karşınızda. Her ne kadar sanık sandalyesinde otursak da halkın iradesini temsil ediyoruz. Bizler medeni insanlarız. Daha önce darbecileri yargıladınız, bilemem nasıl yargıladınız. Ama bize o muameleyi uygulayamazsınız. Bir duruşma salonunda avukatların bulunması gerekir."

Selahattin Demirtaş'ın SEGBiS kamerasına gösterdiği kağıtlardan birinin üzerinde de "128 milyar dolar nerede" yazılı olduğu görüldü.

Selahattin Demirtaş iddianame okunurken de, "Söz talebim tutanağa geçsin, ara karar verilsin" yazılı bir kağıt tuttu.

Duruşmada avukatlar olmadan kimlik tespitine geçildi. SEGBİS’le bağlanan ve salonda bulunan HDP’liler, mahkeme başkanının kimlik tespitine ilişkin sorularını yanıtsız bırakarak avukatları olmadan sorulara yanıt vermeyeceklerini dile getirdi.Duruşma, avukatların usule itirazlarıyla devam etti. İddia makamı, avukatların taleplerinin reddedilmesini ve iddianamenin okunmasını talep etti. Heyet, avukatların taleplerini reddederek, siyasetçilerin reddi hakim talebinin gerekçesinin yazılı olarak beyan edileceğini belirtti. Mahkeme iddianamenin okunması safhasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme başkanının sanık açıklamaları sırasında "mikrofonu kapatın" demesi üzerine alkışlarla protesto başladı. "Savunma hakkı engellenemez" sloganları atıldı. Sanıklar da mahkeme başkanına sırtlarını döndü.

Duruşmanın başında yer sıkıntısı nedeniyle salona alınmayan avukatlar dahil tüm avukatlar duruşma salonuna geri döndü. Bazı avukatlar ayakta kaldı. Avukatlar salona döndükten bir süre sonra duruşmaya ara verildi.

Duruşma saat 14.00'te tekrar başladı. Avukatlar iddianame okunmadan önce usule ilişkin itirazlarda bulundu, reddi hakim talebinde bulundu. Demirtaş ve Yüksekdağ da SEGBİS ile bağlandıkları cezaevlerinden kameraya "Söz istiyorum" yazılı kağıtlar gösterdi. Ancak mahkeme başkanı iddianamenin okunması talimatını verdi. İddianame okunurken avukatlar ayakta alkışlarla protesto etti. HDP yönetici ve milletvekilleri de bu durumu alkışlarla sıralara vurarak protesto etti.

İkinci kez terk ettiler

Avukatların bu itirazlarına karşın iddianamenin okunmasına devam edildi. Yaklaşık 20 dakika süren alkışlı protesto sonrası tüm avukatlar ikinci kez salonu terk etti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kobani Davası’na ilişkin "Kürt halkının siyasette özne olma iddiasını ortadan kaldırma çabasıdır" demişti.