Kobani Davası başladı: 108 kişi yargılanıyor

Kobani Davası bugün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülüyor. Davada 27’si tutuklu, 6’sı hakkında adli kontrol kararı, 75’i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 kişi yargılanıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "ülkenin birliği ve bütünlüğünü bozma” ve 37 kişi hakkında da "öldürmeye teşebbüs" iddialarıyla binlerce yıl hapis cezası isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen duruşma ile ilgili HDP’den yapılan açıklamada, mahkemeye bin 200 avukatın yetki belgesi sunduğu ayrıca çok sayıda avukatın da duruşmaya gözlemci olarak katılacağı belirtildi.

Avukatlar salonu terk etti

Mahkeme heyeti ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Avukatlar dışarıda bekleyen tüm avukatların salona alınmasını istedi. Bunun üzerine avukatlar duruşma salonunu terk etti.

Avukatlar, duruşmanın yapıldığı salonun kapısında basın açıklaması yaptı. Alkışlar ve “savunma susmadı, susmayacak” sloganları eşliğinde başlayan basın açıklamasında avukatlar adına konuşan Avukat Mehmet Emin Aktar, bağımsız ve özgürce savunma koşulları oluşturulmadığı sürece, savunma yapmayacaklarını söyledi.

Duruşma, avukatlar olmadan kimlik tespitiyle sürüyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kobani Davası’na ilişkin "Kürt halkının siyasette özne olma iddiasını ortadan kaldırma çabasıdır" demişti.