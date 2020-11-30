Kızına davul zurnalı nişan yapan polis açığa alındı

Aydın'da Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil polis memuru G.Y.'nin kızına yaptığı davullu zurnalı nişan, kendisinin açığa alınmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre G.Y.'nin meslekten uzaklaştırılmasına neden olan nişan, sokağa çıkma yasaklarının 20.00'da başladığı 21 Kasım Cumartesi yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre sokağa çıkma yasağı nedeniyle herkes evine kapanmışken, davul zurna eşliğinde eğlenilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Defalarca haber verilmesine rağmen saat 22.00'a kadar süren eğlenceye kimse müdahale etmedi. Tepkilerin büyümesi üzerine meslektaşları, polis arkadaşları G.Y.'nin evine gelerek tutanak tuttu.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, polis memuru G.Y.'i açığa aldıktan sonra pandemi kurallarına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesti. Nişana katılan 17 kişiye de bin 500'er lira para cezası kesildi.