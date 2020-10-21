Kızına cinsel istismarda bulunup beraat eden sanık hakkında açıklama

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği yöneticisi Mujde Tozbey Erden, Şükrü Şengül'ün son duruşmada beraat etmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Tozbey, Şükrü Şengül'ün istismarına uğrayan çocuğun mahkemede pedagogların ve avukatların itirazına rağmen kötü muameleye maruz kaldığını belirtirken, Şükrü Şengül'ün beraat etmesi üzerine "Çocuklarımıza reva görülen bu düzeni değiştireceğiz" dedi ve olayı takip etmeye devam edeceklerini duyurdu.

Dernek başkanımız @MujdeTozbeyErde 'nin, bugün Ankara'da görülen cinsel istismar davasında sanığın beraat etmesine dair açıklamasıdır. pic.twitter.com/lER6HZWHT7 — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) October 21, 2020

Baba Şükrü Şengül, Ankara'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" davasında sanık olarak yargılanırken, en üst sınırdan ve indirimsiz 30 yıl hapis cezası ile velayet hakkının 20 yıl süreyle kısıtlanması kararı verilmişti. İstismarı ortaya çıkaran ve savcılığa şikayet eden eşi Döndü Şengül'ü de öldüren babanın aldığı ceza, indirim uygulanmaması açısından emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.

Ancak son duruşmada Şükrü Şengün, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı"ndan beraat etti.