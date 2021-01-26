Kızına cinsel istismarda bulunan babaya en üst sınırdan 30 yıl ceza

İstanbul Beykoz’da eşi öldükten sonra 17 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Y.K.'nin davası bugün görüldü.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Ayten Bademci'nin genç kızın avukatlığını üstlendiği davada, Y.K.'ye en üst sınırdan 30 yıl ceza verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Bugün İstanbul'daki çocuk istismarı davasında, babaya en üst sınırdan 30 yıl ceza aldırdık. Çocuğumuzu yalnız bırakmadık. Avukatlarımız görevde. Tüm çocuklar için daha çok el ele..." mesajını paylaştı.

Bugün İstanbul'daki çocuk istismarı davasında, babaya en üst sınırdan 30 yıl ceza aldırdık. Çocuğumuzu yalnız bırakmadık. Avukatlarımız görevde @AytenBademci 🙏🙏

Tüm çocuklar için daha çok el ele... pic.twitter.com/j5LovoyFaV — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) January 26, 2021

İstismarı 'hocalara sorarak' gerekçelendirdi

Mağdur kız çocuğu önceki duruşmada verdiği ifadede “Annemin hıncını benden aldı. Bedelini bana ödetmeye çalıştı. Babam bir gün masaya fare zehri koydu ve ya benimle beraber olursun ya da bunu içersin’ dedi. Elbette kabul etmedim. Ama gene de yapacağını yaptı. Daha sonrasında da boğazıma bıçak dayadı ve ilişkiye zorladı. Babam, bana ‘Ben bu olayı hocalara sordum. Babanın kızına caiz olduğunu söylediler. Artık sen benim karımsın’ dedi. Bana sürekli böyle şeyler anlatıyordu” demişti.