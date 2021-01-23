Kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde çobanlık yaptığı öğrenilen E. A., 17 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu.
Yerel basından Polatlı Haber Ajansı’nın haberine göre, annenin şüphelenmesiyle Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürülen E.A.'nın 4 aylık halime olduğu belirlenirken, doktorlar durumu hastane polisine bildirdi.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından alınan 17 yaşındaki çocuk, babası tarafından istismara uğradığını söyledi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan baba E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.