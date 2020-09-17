Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın: 2 bin dönüm alan yandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün yangın çıktı.

Yerel basında yer alan habere göre, sazlık alanda çıkan yangın orman arazilerini de etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale edildi. Çalışmalara Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bafra Orman İşletme Şefliği, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 19 Mayıs Belediyesi personeli katkı sağladı. 8 saatte söndürülen yangında 2 bin dönüm alanda tahribat oluşurken, birçok hayvan türü de telef oldu.

Yangın bölgesinde birçok hayvanın telef olduğunu ifade eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, " 2 bin dönüme yakın bir arazide tahribat meydana geldi. Bölgede habitat da epeyce deforme oldu. Ciddi anlamda gözle göremediğimiz karınca, kaplumbağa, fare, yılan, kertenkele gibi birçok hayvan telef oldu. Ceylan, çakal ve tilki de var ama onlardan telef olan henüz tespit edilemedi. Ağaç olarak da makilik bir alandı.. Doğal hayatta ciddi bir tahribat var, bu tahribat tahmin ediyorum 10 yıl içerisinde düzelecek. Kızılırmak Deltası içerisinde bizim Kuş Cenneti diye tabir ettiğimiz alanın bir bölümü yandı. Galeriç Ormanları diye tapuda gözüken 20 bin dönümlük parselin yaklaşık 2 bin dönümünde tahribat var. Can kaybı yok. Oralarda manda ve evcil hayvanlar da var. Ehil hayvanlarda da bir kayıp yok. Buna rağmen doğal hayatta ciddi bir tahribat var. Yangının neden çıktığı henüz belli değil. Savcılık da gerekli incelemeyi yaptı. Alanda araştırmalar hala devam ediyor. Umuyorum ki yangın kazayla olmuş olsun. İnşallah ortaya farklı, kasıtlı yakıldığına dair bir emare çıkmamış olsun.'" dedi.

Öte yandan Kızılırmak kuş cennetinde daha önce bir lokantanın faaliyet göstermesi tepki almış ve sosyal medya ve yerel medyada tartışma konusu olmuştu.

Resmi Gazete'de 21 Nisan tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla deltada statü değişikliği yapılmış, Kesin korunacak hassas alan" olarak bir alanın dışındaki alanlara ilişkin tasarruf Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bırakılmıştı.