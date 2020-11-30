Kızılay'ın kayıp kartlarıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Kızılay İzmir Şubesi’ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderilen 100 ve 200 TL’lik alışveriş kartlarının 500’den fazlasının kaybolduğu ve açığı kapatmak için personelden zorla para kesildiği iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi ve iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirilmesini istedi. Sertel’in önergesine verilen yanıtta, bakanlık müfettişlerinin denetime başladığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla verilen yanıtta "Türkiye Kızılay Derneği İzmir Şubesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılan alışveriş kartlarının kaybolmasına dair basında çıkan iddiaların incelenmesi ile ilgili olarak denetime başlanmıştır" denildi.

Müfettiş görevlendirilmesinin olumlu bir adım olduğunu belirten Sertel, sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Sertel, Kızılay İzmir Şubesi’nde görev yapan personele “bizlerden para kesilmedi” şeklinde ifade vermeleri için baskı yapıldığına dair duyumları olduğunu da vurguladı.

Ne olmuştu?

Kızılay İzmir Şubesi’ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderilen 100 ve 200 TL’lik alışveriş kartlarının 500’den fazlasının kaybolduğu ve kayıp kartlardan dolayı oluşan 144 bin liralık açığı kapatmak için kurumda görev yapan personellerden zoraki olarak 10 bin ila 15 bin lira arasında para kesildiği iddia edilmişti.

