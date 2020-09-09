Kızılay'dan AKP’lilerin otelinde çıkan etle ilgili açıklama: Karalama kampanyası yürütülüyor

Kızılay'ın etlerinin AKP Bitlis milletvekili Cemal Taşar ve kardeşi Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar’a ait otelde çıkmasının ardından, Kızılay Basın Müşavirliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada kuruma yönelik sistematik bir "karalama kampanyası" yürütüldüğü, görevlendirilen müfettişin ilgili temsilciliğe giderek "çalışmalarına başladığı" söylendi.

Kızılay Basın Müşavirliği'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde Türk Kızılay Tatvan Temsilciği üzerinden 152 yıllık yardım çınarı olan kurumumuza yönelik sistematik bir karalama kampanyası yürütülmektedir.

Tatvan temsilciliğinde yaşandığı belirtilen olayın ardından Kızılay Yönetim Kurulu anında müfettiş görevlendirmiş ve görevlendirilen müfettiş ilgili temsilciliğe giderek çalışmalarına başlamıştır. Bu süreçte Tatvan temsilcisi soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için istifa etmiştir. İstifasını ve olayı ortaya çıkardığı belirtilen kişi hakkında iftira gerekesiyle suç duyurusunda bulunduğunu bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştur.

Kızılay her yıl vekalet yoluyla aldığı kurban bağışlarını kavurma haline getirmekte ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Yılda yaklaşık olarak 1 milyon kutu kavurma konservesi elde edilmektedir. 3 kutu kavurmanın neden orada olduğu ancak müfettiş soruşturmasının sonunda ortaya çıkacak ve kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

Olaya adı karışan kişinin Kızılay’dan ayrıldığının bilinmesine rağmen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun henüz soruşturulan bir konu hakkında kesin hükümlerde bulunarak Kızılay’ı suçlaması, Kızılay camiasını derinden üzmüştür.

Kızılay Yönetiminin görevlendirdiği Denetim ekibinin herhangi bir usulsüz uygulama tespit etmesi halinde gereğinin yapılacağından tüm hayırseverlerimiz emin olmalıdır."