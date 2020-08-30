Kızılay'dan AKP’lilerin otelinde çıkan et açıklaması: Denetimini yapmadık ama iftira

Kızılay, bu hafta içerisinde basında yer alan Kızılay’ın yoksullar için hazırladığı etlerin, AKP’li vekil ile Kızılay Şube Başkanı olan kardeşinin otelinden çıktığına dair haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada olayın iftira olduğu ileri sürüldü, ancak denetimin de henüz yapılmadığı belirtildi.

Kızılay'dan yapılan açıklama şöyle:

“Türk Kızılay olarak bir yandan zora düşen insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken, diğer yandan belli çevrelerin siyasi amaçlar uğruna kurumumuzu yıpratmaya yönelik iftiralarına maruz kalıyoruz.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın kardeşine ait otelde Türk Kızılay’ın etlerinin görüntülenmesi olayıyla ilgili açıklama Cemal Taşar tarafından yapılmış ve olayın bir komplo olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde iddiaya konu olan Kızılay Bitlis Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar da çeşitli mecralarda iddiaları yalanlamıştır.

Söz konusu iddiaları araştırmak üzere denetim ekiplerimiz bölgeye gönderilmiştir. Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere bizlere emanet ettiği bağışların başka şekillerde kullanılmasına asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Denetim ekibimizin bölgede yapacağı incelemenin ardından konuyla ilgili tekrar bir açıklama yapılacak ve denetimlerimizin sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP milletvekili Cemal Taşar ise, "Sevgili Dostlar, Mevlana ne güzel söylemiş, "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye." Ahmaklara verilecek cevap sukuttan ibarettir..." ifadelerini kullanmıştı.