‘Kızılay’a verilen ceza deyim yerindeyse devede kulak kalıyor’

Son yıllarda birçok usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına konu olan Kızılay’a ilişkin önceki gün dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile kuruma Deniz Feneri Derneği'nden transfer edilen Genel Müdür İbrahim Altan'a “güveni kötüye kullanmak” suçlamasıyla para cezası verildi.
Kızılay'da son dönemde ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma açılmıştı. Söz konusu soruşturmanın sonucunda Kınık'a iki ayrı konuda toplam 344 bin lira, Altan'a ise 70 bin lira ceza verildi.
Verilen ceza devede kulak kalıyor
Verilen bu cezanın ne anlama geldiğine ilişkin soL’a değerlendirmede bulunan Hukukta Sol Tavır Derneği Başkanı Ali Rıza Aydın, “Kızılay dernek statüsünde olmakla birlikte görev, yetki, sorumluluk, kaynak ve harcamaları yönünden hem kamu yararına çalışması hem uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğü hem de Dernekler Kanunundaki özel maddeler nedeniyle kendine özgü yapısı olan, büyük kaynaklara hükmeden bir kurum” dedi.
Kızılay’ın son yıllarda artan hukuksuz ve amaca aykırı kaynak transferleri ve yolsuzluk söylentileri nedeniyle, gündeme asli işleriyle değil olmaması gereken işleriyle oturduğunu vurgulayan Aydın, “Haberde geçen iki yöneticiye para cezası verilmesi konusunda anlaşıldığı kadarıyla soruşturma sonucu idari para cezası söz konusu. Bunun iki sonucu var: Birincisi hukuksuz davranmalardan biri tescil edilmiş, ikincisi idari para cezası kesilmiş. Kamuoyuna yansıyan boyutlara bakıldığında birincisi hukuksuzluğun tescili anlamında ama ikincisi deyim yerindeyse devede kulak kalıyor. Büyük olasılıkla sınırlı alan ve konuda soruşturma yapılmış. Ki, para cezalarının azaltılması ya da kaldırılması da söz konusu” diye konuştu.
Suç duyurusunda bulunulmalı, yargıya intikal etmeli
Aydın, bu kararın ardından sürecin nasıl devam etmesi gerektiğine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, “Burada devamen yapılması gereken konusunda bir haber yok. Devam, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulup konunun yargıya intikalidir. Tabii tek soruşturma konusuyla sınırlı olmamak koşuluyla… Kamuoyuna yansıyanlar konusunda, tümünde soruşturmanın genişletilmesi gerekir” ifadesini kullandı.
Kızılay’la ilgili iddialar neler?
Kızılay'daki yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin en önemli iddialardan biri, şirketlerin vergi kaçırmak amacıyla Kızılay'a yaptığı bağışların, adeta hülle yoluyla Kızılay üzerinden AKP'ye yakın dernek ve vakıflara aktarılmasıydı.
Bu konuda ortaya çıkan en dikkat çekici gelişme, Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz'ın ilettiği bu paranın Ensar Vakfı'na verilmesiydi.
Ancak iddialar bununla da sınırlı değil. İşte Kızılay'ın gündeme gelen bazı usulsüz işlemleri:
- Kızılay yönetimi, Dünya Gıda Programı tarafından ‘yabancılara yardım’ amacıyla gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile 10 adet 4x4 jip aldı. Alım gerekçesinde, "Kırsal alanlara kolay erişimi sağlayacak türde arazi araçlarının satın alınması uygun görüldü" denildi.
- Kızılay'ın 716 milyon TL'lik ihalesini Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health aldı. Kızılay'dan bir yönetici, "Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum" diye konuştu.
- Kızılay, MÜSİAD’a ait hasarlı bir binayı 110 bin TL’ye kiraladı. Binanın kira değerine ilişkin hazırlanan ilk raporda binanın kira değerinin 67 bin TL olduğu, raporda yer alan emlakçı görüşlerinin de düzmece olduğu öne sürüldü.
- Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın şirketi MAXICELLS A.Ş.’nin, sektörde tekel haline gelmesine yol açacak sözleşmeye göre, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın Sancak’ın şirketi için seferber edildi ve kan toplama yetkisi şirkete devredildi.
- Kızılay yönetiminin Yemen’e yardım göndermek için uçak kiraladığı ancak uçuş izinleri alınamaması nedeniyle uçağın havalimanından kalkamadığı öğrenildi. Üstelik peşin yapılan ödeme nedeniyle 245 bin dolar zarar edildi.
- Kızılay'ın Rumeli Hisarı’nın üst kısmında köşk kiraladığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşke aylık 12 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Köşke yapılan diğer masrafların 600 bin lirayı bulduğu iddia edildi.
- Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın maaşı son dört yılda yüzde 118’lik artışla 31 bin 500 TL oldu. Kızılay genel müdür yardımcılarının maaşlarında da dört yılda yaklaşık yüzde 170 oranında artış olduğu öğrenildi.