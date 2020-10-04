‘Kızılay’a verilen ceza deyim yerindeyse devede kulak kalıyor’

Son yıllarda birçok usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına konu olan Kızılay’a ilişkin önceki gün dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile kuruma Deniz Feneri Derneği'nden transfer edilen Genel Müdür İbrahim Altan'a “güveni kötüye kullanmak” suçlamasıyla para cezası verildi.

Kızılay'da son dönemde ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma açılmıştı. Söz konusu soruşturmanın sonucunda Kınık'a iki ayrı konuda toplam 344 bin lira, Altan'a ise 70 bin lira ceza verildi.

Verilen ceza devede kulak kalıyor

Verilen bu cezanın ne anlama geldiğine ilişkin soL’a değerlendirmede bulunan Hukukta Sol Tavır Derneği Başkanı Ali Rıza Aydın, “Kızılay dernek statüsünde olmakla birlikte görev, yetki, sorumluluk, kaynak ve harcamaları yönünden hem kamu yararına çalışması hem uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğü hem de Dernekler Kanunundaki özel maddeler nedeniyle kendine özgü yapısı olan, büyük kaynaklara hükmeden bir kurum” dedi.

Kızılay’ın son yıllarda artan hukuksuz ve amaca aykırı kaynak transferleri ve yolsuzluk söylentileri nedeniyle, gündeme asli işleriyle değil olmaması gereken işleriyle oturduğunu vurgulayan Aydın, “Haberde geçen iki yöneticiye para cezası verilmesi konusunda anlaşıldığı kadarıyla soruşturma sonucu idari para cezası söz konusu. Bunun iki sonucu var: Birincisi hukuksuz davranmalardan biri tescil edilmiş, ikincisi idari para cezası kesilmiş. Kamuoyuna yansıyan boyutlara bakıldığında birincisi hukuksuzluğun tescili anlamında ama ikincisi deyim yerindeyse devede kulak kalıyor. Büyük olasılıkla sınırlı alan ve konuda soruşturma yapılmış. Ki, para cezalarının azaltılması ya da kaldırılması da söz konusu” diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunulmalı, yargıya intikal etmeli

Aydın, bu kararın ardından sürecin nasıl devam etmesi gerektiğine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, “Burada devamen yapılması gereken konusunda bir haber yok. Devam, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulup konunun yargıya intikalidir. Tabii tek soruşturma konusuyla sınırlı olmamak koşuluyla… Kamuoyuna yansıyanlar konusunda, tümünde soruşturmanın genişletilmesi gerekir” ifadesini kullandı.

Kızılay’la ilgili iddialar neler?

Kızılay'daki yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin en önemli iddialardan biri, şirketlerin vergi kaçırmak amacıyla Kızılay'a yaptığı bağışların, adeta hülle yoluyla Kızılay üzerinden AKP'ye yakın dernek ve vakıflara aktarılmasıydı.

Bu konuda ortaya çıkan en dikkat çekici gelişme, Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz'ın ilettiği bu paranın Ensar Vakfı'na verilmesiydi.

Ancak iddialar bununla da sınırlı değil. İşte Kızılay'ın gündeme gelen bazı usulsüz işlemleri: