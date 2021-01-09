Kızılay yardımların satıldığını kabul etti: 'Görevden alındı'

Kızılay'ın bir şubesinde yönetici olarak çalışan ismin, yapılan onbinlerce adet mont, kazak, pantolon gibi yardımı semt pazarlarında sattırdığına ilişkin haberlerin ardındanGenel Merkez Yönetim Kurulu açıklama yaptı.

Açıklamada, Haziran ayında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Olayda adı geçen kişiler hakkında bizzat Kızılay Yönetim Kurulu tarafından söz konusu tarihte suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak 26 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna yaptığımız açıklamada sürece müdahil olduğumuz zaten vurgulanmıştır" denildi.

Olayın dava safhasına geldiği söylenirken, "Davada adı geçen çalışanların Kızılay ile ilişiği kesilmiş, dolaylı sorumluluğu bulunduğu belirlenen Şube yönetimi görevden alınmış ve yerlerine yeni yönetim atanmıştır" denildi.