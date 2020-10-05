Kızılay başkanı açıklama yapmalı: Bu kadar yüksek tutar neyin cezası?

Basında iki gün önce (3.10.2020) “Kızılay Yöneticilerine güven cezası” başlıklı haberler yer aldı. Haberlerde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce incelenmesi sonucunda, Kızılay Genel Başkanı ile Genel Müdürüne para cezası kesildiği belirtiliyordu.

Daha sonra Kızılay Genel Başkanı’na 344 bin lira; Genel Müdüre 70 bin olmak üzere 414 bin lira ceza kesildiği ve başkan ve genel müdürün de bu tutarı yatırdıkları ortaya çıktı.

Kızılay Genel Müdürlüğü aynı gün, habere değil, verilme biçimine itiraz etti. Haberi yapanları kötü niyetli olmakla suçladığı açıklamasında özetle şöyle deniyordu: “hukukta güven cezası diye bir ceza bulunmamaktadır, güveni kötüye kullanma cezası vardır ve bu suçu soruşturmak savcıların görevidir (…) kesilen ceza bağışlarla değil, Teftiş raporundaki idari iş ve işlemlerle ilgili iki konudaki takdir hakkının kullanılmasına ilişkin eleştirilerle ilgilidir. Her iki rapora da itiraz edilmiştir.”

Kızılay Genel Müdürlüğü’nün güveni kötüye kullanma suçu konusundaki sözleri doğru: güveni kötüye kullanma suçu Ceza Yasasında tanımlanır ve takdir yetkisi mahkemelerindir.

Ancak asıl sorun bu değil; bu doğrunun arkasına sığınılıp asıl gerçek gizleniyor olabilir.

Açıklamada Kızılay yöneticilerine iki nedenle ceza kesildiği belirtiliyor: Biri “bazı personel atamalarında deneme sürelerine ilişkin Yönetim Kurulunun takdir hakkının kullanılması…” öteki “Genel Müdürlükçe yapılan idari işlem konusunun… farklı yorumlanması”

Özellikle Genel Müdürlüğün teftiş raporunda “eleştirilen” idari işlemlerin neler olduğu açıklanmalıdır. Çünkü tutarlar çok büyüktür. Bir diğer dikkat çeken nokta da verilen cezaların Teftiş Raporunda sorumlu tutulanlar tarafından rahatça ödenebilmiş olmasıdır.

Kamuoyunu ikna edecek açıklama yapılıncaya değin, Kızılay’ın birilerine büyük tutarlarda çıkar sağladığı ve zarara uğratıldığı kuşkuları giderilemeyecektir.