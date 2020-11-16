Kızıl geyik avlayan MHP'li Kula: Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım

Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır ile nesli tükenmekte olan kızıl geyiği avladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşan Antalya Alanya’daki eski Güzelbağ Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Kula tepkilerin ardından açıklama yaptı.

DHA'ya konuşan Kula, yaptığı işin yasal olduğunu öne sürdü. Kula şunları söyledi:

"Devletin izin verdiği miktarda ücretini ödemek koşuluyla yasal bir avlanma yaptık. Zaten avlandığımız hayvan yaşlı, devletin izin verdiği hayvanlar da onlar. Onların avlanmasıyla genç hayvanların önünü açmak için yaşlıların avlanılmasına izin veriliyor. Ben devlet adamıyım, yanlış, yasal olmayan bir şeyi asla yapmam. Devletin polisi, jandarması var, yanlış bir şey yapmış olsam zaten müdahale edilirdi. Benim gibi avlanma yapan avcıların ödediği parayı, devlet hayvanlara yem su gibi ödemelerde kullanıyor. Tepki verenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Dünyada bu avlanma şekli av hayvanının olduğu bütün ülkelerde var. Unutmasınlar; giydikleri ayakkabı hayvan derisi, giydikleri kürkler hayvan derisi, kasaptan aldıkları et hayvanlardan elde ediliyor. Avcılar toplumun en düzgün insanlarıdır. Bir lira devletin herhangi bir kurumuna borcun olsa ne ruhsat ne de belge alabilirsin. Fincancı katırları ürktüğüne göre yanlış yolda değiliz."

'Nesli tükenmekte olan bir geyik değil'

Mehmet Kula'ya rehberlik eden bölgedeki Lütfiye köyünün muhtarı Rasim Altıntaş, yörede "yasal olarak avlanma yapıldığını" söyledi. Kızıl geyik için açılan ihaleye Mehmet Kula'nın da katıldığını belirten Altıntaş, "İhale sonucu alınan yasal bir avlanma söz konusu. Zaten Mehmet Kula'nın yanında Milli Parklar görevlisi de yer alıyor. Avladığı geyik de bu bölgede oldukça fazla olan yaşı ilerlemiş bir geyik. Ancak bahsedildiği gibi avlanması yasak olan ya da nesli tükenmekte olan bir geyik değil" dedi.

'Paralar bakanlık tarafından hayvanlara harcanıyor'

Altıntaş, "Türkmen Dağı'nda yaklaşık 500 kızıl geyik var. Açılan ihalelerden elde edilen paralar bakanlık tarafından tamamı yine bu hayvanlara yonca ve yem için harcanıyor. Sadece geyikler değil, bölgelerdeki tavşan, kızıl geyik, yaban domuzu gibi bütün hayvanlara yem dağıtılıyor. Kış şartları başladıktan itibaren çalışıyoruz. Ormanın görevlilerinin ulaşamadığı yerlere traktörlerimiz ile ulaşıyoruz. Türkmen Dağı'nın Türkmen Baba mevkii olan bin 800 rakımda kızıl geyiklerin bol olduğu bir mevkii, biz de doğaya yem bırakıyoruz" şeklinde konuştu.