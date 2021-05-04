Kız Kulesi de Turizm Bakanlığı'na geçti

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de bulunan ve Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti.

DHA'da yer alan habere göre, kulenin, restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirileceği belirtildi. Kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Kızkulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mülkiyetinde bulunan tarihi Galata Kulesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçmişti.