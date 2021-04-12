Kız çocukları bu 'fetvayla' kurtulacak mı: Peygambere bakmayın reis ne derse o!

AKP’nin yayın organlarından Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarı Hayrettin Karaman, bir yandan çocuk evliliklerini savunmaya devam ederken, islam peygamberinin kendi koşullarında yaptığı her şeyin sünnet olmayacağını, bunlardan bazılarını gerektiğinde devlet yöneticilerinin yasaklayabileceğini söyledi.

Gazetedeki köşesinde kendisine gelen “Hz. Aişe 9 yaşında mı evlendi Hz. Muhammed ile? 19 yaşında evlense bile Hz. Muhammed 50 küsur yaşındaydı. Bu da sünnet değil mi? 13 kadınla evlilik yapması sünnet değil mi?” sorusuna yanıt veren Karaman, “9 yaşında biriyle evlenmenin sünnet olmadığını ancak şartlara göre mübah olabileceğini” belirtirken "bir zaman ve zeminde, belli şartlarda mübah ve caiz olan bir uygulama başka zamanda ve şartlarda zararlı olursa ülü’l emr onu yasaklayabilir" dedi.

Karaman "Devleti yöneten meşru başkanın, gerekli hale geldiğinde bir caizi bağlayıcı emir konusu yapması veya yasaklaması onun yetkileri arasındadır” diyerek islam peygamberinin yapmış olduğu çocuk yaştaki evliliğin bugün "devlet başkanı" tarafından yasaklanabileceğini savunmuş oldu.

Karaman'ın yorumu sonra çıkar oyunu

Karaman'ın bu yorumu, islamcı çevrelerde herhangi birinin yapabileceği bir yorum değil. "İslam coğrafyasında" uzun bir süredir tartışma konusu olan ve bir bakıma yobazların militanca koruma altına aldıkları bir konuda, "peygamberin zamanında doğru olsa da bugün yanlış olabilir" demek imkansız değil ama her babayiğitin harcı da değil.

Öte yandan bu yorumda dikkat çeken bir diğer nokta aslında Karaman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini "dinen" rahatlatma çabasında oluşu. Bu şekliyle Karaman'ın işlevi Osmanlı Padişahları'nın Şeyhülislam'lara yükledikleri işleve oldukça benziyor. Din, sıkışan siyasetin elini rahatlatıyor ve karşılığında siyasetteki ağırlığını korumuş oluyor.