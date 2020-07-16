Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 8 yıl 12 ay hapis cezası

5. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim C. (49) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, mağdur Marina D.'nin (48) avukatı ise suçun sabit olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapse mahkum etti.

'Hapishaneden mektupla taciz etmiş'

Öte yandan aynı sanık ve şikayetçinin 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen cinsel taciz davasındaki karar duruşmasında ise müşteki avukatı sanığın tutuklu bulunduğu süre zarfında müvekkili Marina D.'ye 4 farklı mektup göndererek taciz ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması istedi.

Hakim, suçun işlendiğine kanaat getirerek, sanığı 5 ay 18 gün hapisle cezalandırdı.