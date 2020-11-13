Kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine arabasını süren sanık hakkında karar

Kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine arabasını sürerek 6 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuksuz yargılandığı davada 9 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Haber Merkezi

İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen'in tutuksuz yargılandığı davada karar verildi.

Mahkeme sanığa 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Annesi eski hakim, babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nde 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp etmiş, olaya tepki gösteren yurttaşların üzerine arabasını sürerek 6 kişiyi yaralamıştı.

Göçmen'in "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.