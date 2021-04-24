Kız arkadaşını darp eden saldırgan araya giren komşusunu da yaraladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Hakan A.’nın sokakta kız arkadaşını darp etti. Olayın gören kadının komşuları da saldırgana müdahale etmek için aşağı indi.

DHA'nın haberine göre, Hakan A., kendisiyle kız arkadaşının arasına girmeye çalışan Nazif A.’ya da çatalla saldırdı. Yüzünden yaralanan Nazif A.’nın yakınları da Hakan A.'ya saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çatalla yüzünden yaralanan Nazif A. ile kollarından yaralanan Nazif A.'nın kız kardeşi Feyzanur Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hakan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan 6 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150’şer TL, maske takmadıkları gerekçesiyle de 900’er TL olmak üzere toplam 24 bin 300 TL para cezası uygulayacağı öğrenildi.

Çatalla yüzü yaralanan Nazif A., "Şahıs apartmanın önüne geldi. Hakaretler, tehditler savurdu. Ben de o esnada balkondaydım ve olan biteni izliyordum. Daha sonra kadına vurmaya başladı. Ben de aşağı indim ve 'Ne oluyor' dedim. O esnada belinden çatalı çıkardı ve bana vurdu. Kız kardeşime de vurarak düşürdü" dedi.