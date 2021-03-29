Kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darp eden Berk Öcalan tutuklandı.

İzmir’e yaşayan 24 yaşındaki Zeynep Ç., 23 Mart gecesi erkek arkadaşı Berk Öcalan'ın saldırısına uğradı.

Beyzbol sopasıyla genç kadını 4 saat boyunca darp eden Berk Öcalan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Öcalan'ın başka bir suçtan arandığı belirlendi.

Hürriyet'teki habere göre, ertesi gün polise giden Zeynep Ç., Berk Öcalan'ın "Senin gözün dışarıda herhalde" diyerek kendisini darp ettiğini anlattı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiğini söyleyen Zeynep Ç. kolunun kırıldığını, Öcalan'ın kendisinin telefonunu aldığını, kapıyı üzerine kilitlediğini de belirtti.

Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden darp raporu da aldığını söyledi.