Kıyıkışlacık sakinleri, 'ikinci limana hayır' eylemi yaptı

Körfez çevresinde bulunan Güllük, Boğaziçi ve Kıyıkışlacık sakinleri, Kıyıkışlacık balıkçı limanında bir araya geldiler ve “Limana hayır” dediler.

Kıyıkışlacık Muhtarı Halis Şahin, ikinci limanın yapımı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, “ÇED gerekli değildir” kararına karşı, Muğla İdare Mahkemesinde dava açacaklarını söyledi.

Güllük Körfezi’nin bağrına hançer gibi saplanacak, antik kent İasos’a özel bir şahıs şirketi tarafından yapılması planlanan Maden ve Kargo Yükleme limanına (Ayıldız Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi), vatandaşlardan gelen tepkiler büyüyor.

Haber Milas'tan Nevzat Çağlar Tüfekçi'nin haberine göre geçimini balıkçılık, zeytincilik ve turizmden sağlayan yöre halkı, körfezde var olan limanın yanı sıra yapılacak ikinci bir limanla birlikte körfez ve çevresinde canlı yaşamının sona ereceğini belirterek, ikinci limana tepki gösteriyor ve yapılmamasını istiyorlar.

Muhtar Şahin: Bu limanda neden ısrarcı olunmaktadır

Kıyıkışlacık Muhtarı Halis Şahin, balıkçı limanında gerçekleştirilen eylemde şunları dile getirdi: “İasos antik kentinin bulunduğu Kıyıkışlacık mahallemiz’de yapılmak istenilen, ikinci büyük maden ve kargo yükleme limanı için “ÇED gerekli değildir” kararı 4 Ocak’ta Muğla Valiliğinin sitesinde yayınlanmıştı. Mahallemiz 3 bin yıllık tarihe ışık tutacak tarihi eserlerin; müze, balık pazarı, kalenin bulunduğu bir turizm bölgesidir. Birinci derece sit bölgesidir. Burası dünya mirasıdır. Kıyıkışlacık’ta 30 adet yazlık konut kooperatifi bulunmaktadır. Yaz nüfusumuz 30 bin, kış nüfusumuz 3 bindir. İmar planlarında Sahil kıyılarımızın tamamı tarım ve turizm tesisi olarak planlanmıştır. Kıyıkışlacık halkı balıkçılık ve tarımla geçimini sağlamaktadır. Zeytin bölgemizde önemli geçim kaynağıdır. Bu nedenle yapılmak istenilen ikinci liman tüm bölgenin ölümüne neden olacaktır. Güllük körfezinde ikinci limanını yapılmak istenilmesindeki ısrarı anlayamıyoruz. Bu proje, hem Milas Belediyesi hem de Muğla Büyükşehir Belediye meclisinde tüm partilerin oybirliği ile reddettiği bir projedir. Belediyelerimiz karşı, halk karşı; öyleyse bu limanda neden ısrarcı olunmaktadır? ÇED gerekli değildir kararının iptali için yargıya başvuracağız.”

Muğla Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünün “ÇED gerekli değildir” kararı için Muğla İdari mahkemede dava açacak olan Av. Bora Sarıca şunları söyledi: “Muğla’nın tamamı cennet. Cennetin, cennet kalması için çaba göstermek zorundayız. Bu mücadele, halkın mücadelesi olduğu gibi aynı zamanda bir hukuk mücadelesi tarafı da var. Mücadelenin hukuk tarafından olan bir kişi olarak vekâletname veren köylüler adına dava açmayı planlıyorum. Muğla Valiliğinin sitesinde yayınlanan ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptalini talep edeceğiz. Ay sonuna kadar davamızı açacağız. İşin başka bir güzel tarafı da; burada bir kişi, iki kişi, beş kişi değil, yüzlerce kişi davacı olacak. Beni de şaşırtan ölçüde, vekâlet verme ve davacı olma konusunda çok fazla talep var. Burada yüzlerce kişi bu davanın, davacısı olmak istiyor. Ne kadar çok davacı olursa, o dava da o kadar kıymetli bir dava haline gelir. Ayrıca yüzlerce kişinin avukatı olmak ta bana gurur verdi. Umarım, güzel bir sonuç elde ederiz.”