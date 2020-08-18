Kıyak villa satışında yeni gelişme: İki AKP'li daha istifa etti

Villa parsellerini alanların arasında AKP’li Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi’nden birçok yöneticinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; olayın ortaya çıkmasının ardından villa parsellerinden alan AKP’li Talas Belediye İmar Müdürü Bülent Türemiş ve Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı istifa etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AKP’li Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev’de istifa etmişti.

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10 Mart 2020’de Talas ilçesinde Erciyes manzaralı 221 adet villa parsellerini kapalı ihale usulü ile satışa çıkardı. AKP’li belediye parselleri tek tek satmak yerine toplu satışa çıkarıp, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası’na ortalama 100 bin TL’den 22 milyon TL’ye sattı.

AKP'li yöneticiler ortak oldu

Sanatkârlar Odası ilk taksiti yatıramayınca Büyükşehir Belediye İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ’un iki oğlu ve gelini, Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Müdürü Ali Ülker ve Zekeriya Ergüneş'in oğulları, AKP'li Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Furkan Ergüneş, AKP'li Talas Belediyesi Başkan Yardımcsısı İlker Sülev, İmar Müdürü Bülent Türemiş, Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı, eski Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın oğlu Abdülkadir Yıldız ihaleye ortak olarak villa parsellerinin sahibi oldu.

AKP'li belediye 40 milyon TL zarar etti

AKP'li belediye tarafından ortalama 100 bin TL'den satılan parseller, ertesi gün alıcılar tarafından 300 bin TL’den satışa çıkarıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tek tek satmak yerine toplu satışla 22 milyona sattığı parsellerden 40 milyon TL zarar ettiği öne sürülmüştü.

'Herkesin istifa etmesi lazım'

Skandal ihalenin gündeme gelmesinin ardından AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “Eğer burada parsel alanların istifa etmesi çözüm olacaksa herkesin istifa etmesi lazım. Ama bir haksızlık ediliyorsa ona da müfettişin karar vermesi lazım” dedi.

3 kişi istifa etti

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP'li Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı ile İmar ve Şehircilik Müdürü Bülent Türemiş istifa etti.

'Gözler diğer AKP'li isimlerde'

Bu istifaların ardından gözler AKP'li Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ'un yanı sıra villa parsellerini satın alan diğer yöneticilere çevrildi. AKP’li isimlerin önümüzdeki günlerde istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.