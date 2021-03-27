KİTAP | Üzüntü kapını çaldığında

Hiç beklemediğin bir anda üzüntü kapını çaldığında neler olur, neler yaparsın hiç düşündün mü? Saklanma, kaçma, görmezden gelme ya da yok sayma seçenekleri arasında gidip gelebilir, hatta dışarıdaki dünyayla bağını tamamen koparıp seni üzen “şeyin” içinde bocalamaya yönelebilirsin.

O anda eyleme geçmek o kadar zordur ki sadece durmak ya da o ânın öncesine dönmek gelir içinden. Fakat imkânsızdır. Artık üzüntü seninledir, eşikten atlayıp çoktan içeriye girmiştir.

Bu aşamada yılmamak, yıkılmamak, mutluluğun ya da öfkenin kapıya dayandığı zamanları hatırlamak gerekir. Onlar da ansızın gelivermişlerdir kapımıza, tıpkı bir anda beliren diğer duygularımız gibi. Her birinin izi, hediyesi, bizi biz yapan bütünün parçaları olmuştur.

“Üzüntüden korkma, hatta ona bir isim ver, onu dinle, ona nereden geldiğini ve neye ihtiyacı olduğunu sor” diyor Eva Eland ‘Üzüntü Kapını Çaldığında’ adlı kitabında. Şiirsel dili, anlatım gücü ve yaratmış olduğu karakterlerle üzüntü duygusunu nasıl da şefkatle sarıp sarmalamamız gerektiğini anlatıyor.

Üzüntüyle konuşmak, beraber şarkı söylemek, hatta belki dans etmek veya elinden tutup parka gitmek... Her kabulleniş yeni bir eylemin habercisi olabilir, iyileşmeyi beraberinde getirebilir.

Peki, ya sen? Sen ne yapmak istersin?

Berna Yiğitbaş (Psikolog) – Delal Dalgıç (Çocuk Gelişimci)

Künye: Eva Eland, Üzüntü Kapını Çaldığında, Martı Yayınları, 2018.