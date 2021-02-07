Kitap tanıtımı | Tünel: Bulgaristan Devrimi’nin romanı

Bulgaristan’ın devrimci yazarı Stoyan Daskalov’un devrimin ilk yıllarını konu eden Tünel romanı 1978 yılında Türkçeye çevrildi. Türk okurun Büyük Mücadele ve Değirmen romanları ile tanıdığı yazarın bu eseri, 1978 yılından sonra basılmayınca unutulan bir roman olmuş. Bulgaristan’ın karşıdevrim yıllarında, sosyalist yazarların eserleri “tek tip, direktifle yazılan, edebi değeri olmayan” nitelemeleri ile geri planda tutulmaya çalışılmış ve bu sebeple Tünel romanı daha da az bilinir hale gelmiştir.

Önceki eserlerinde Bulgaristan halkının isyanlarını, devrim öncesi yaşanan sıkıntıları, faşist işgali ve Bulgaristan köylüsünün durumunu anlatan yazar bu defa anti-faşist mücadeleden sonra kurulan halk iktidarının yarattığı coşkuyu ve yaşadığı zorlukları bir tünel yapımını anlatarak okura aktarıyor.

Daskalov, Tünel romanında devrimin sanayileşme hamlesini konu ediyor. Bulgaristan köylüsünün, kurulan yeni ülkede işçileşmesini ve tarım ülkesinden bir sanayi ülkesine geçişin sancılarını yansıtıyor. 1948 yılında savaştan çıkan Bulgaristan’ın en büyük sorunlarından biri kalifiye işgücünün azlığıdır. Yeni bir ülke kurulurken Bulgaristan’ın eğitimli ve çalışkan işgücüne ihtiyacı vardır. Bulgaristan’ın sanayileşme ve kalkınma hamlesinde model aldığı yer tabii ki Sovyetler Birliği oluyor. SSCB’de 1930’lu yılların büyük kalkınma hamlesi ve onunla cisimleşen Stahanovculuk, yeni kurulan ülkenin de beslendiği temel haline geliyor.

Stahanovcu hareket Sovyet yazarlarını etkilediği gibi, Bulgar yazar Daskalov’u da etkilemiştir. Yazar, Tünel romanının kahramanlarına bu etkiyi oldukça başarılı bir biçimde yansıtmıştır. İnşa edilen tünelin açılışı, Bulgaristan’ın bağımsızlık gününe denk getirilmek isteniyor. Bunun sembolik bir değeri vardır ama asıl sebep, geri kalmış Bulgaristan’ın acele etmekten başka çaresinin olmamasıdır. Bulgaristan emekçisinin ülke kalkınması için gösterdiği bu özveriyi, romanda üniversite öğrencisiyken tünel inşaatına gönüllü yazılan Maksim ve örgütlediği arkadaş karakterleri üzerinden okuyoruz. Maksim ve örgütlediği gençler, hem inşaat çalışmasına katılıyor hem de civardaki köylerden gönüllü işçi bulmak için parti adına propaganda faaliyetlerinde bulunuyorlar.

Maksim üzerinden yaratılan bu tip aslında biz okuyuculara yabancı değil. SSCB’de Stahanovculuk etkisinin edebiyata yansımasıyla, 1930 ve 1950 arasında, Sovyet edebiyatından aşina olduğumuz bir tip Maksim. Romanlarında köylülük ve partizan savaşını işleyen Bulgar yazarlar devrimin ilk yıllarıyla birlikte Sovyet edebiyatından etkilenmeye başlıyorlar. Köylülüğü anlatan bir yazar olan Daskalov ise Tünel romanında Sovyet esinlenmeleri ile beraber yine köy romanlarına özgü anlatımını bırakmıyor. Bulgaristan nüfusunun yoğun olarak köylü olmasının devrim için yarattığı handikapları çok gerçekçi anlattığını söylemek gerek. Daskalov’un köyü ve sorunlarını anlatan tarzını Türk okur Fakir Baykurt ve Yaşar Kemal’e benzetebilir. Bu benzerlikten dolayı roman bana fazlasıyla “bizden” geldi. Bu anlatım tarzıyla esinlendiği Sovyet ekolünü birleştirmesi romanı kendi alanında da özgün bir yere koymakta.

Romanda bize yakın bir diğer unsur da Bulgaristan Türklerinin konu edilmesi olmuş. Bulgaristan edebiyatında pek göremediğimiz ulusal soruna eğilmiş yazar. Çok sonraları, özellikle sosyalizmin son yıllarında, hayli büyük sorunlar yaşayacak ve tartışmalı işlere yol açacak olan Türk azınlıklarla ilgili kaygısını ustaca işlemiş Daskalov. Türk azınlığa bakış açısı ilerleyen yıllarda oluşacak olan şoven-milliyetçi bakışın çok ötesinde. Yazar burada meseleyi sınıfsal bir sorun olarak ele alıyor. Yarattığı ve topluma örnek olmasını istediği Stahanovcu işçi gençlerin yaklaşımı da bu yönde oluyor. Romanda, Bulgaristan köylüleri tünel inşaatında çalışırken genç Türk işçilerini küçük görüyor, önemli görevler almalarının önüne geçiyor. Maksim ve yoldaşları, genç Türk işçilerle bağ kurarak bu gerginliğe müdahale ediyorlar. Gençlerin yetenekli olduğu alanlarda önlerini açarak inşaatın merkezine yerleştiren Maksim, birbirleriyle sorun yaşayan iki kesimi kaynaştırmayı başarıyor. Türklere okuma yazma öğretme, kendi dillerini geliştirme ve kültürlerine sahip çıkma şansı vererek eşit yurttaşlığın şartlarını sağlıyor. Kitabın bir bölümünde okuma yazma öğrenen Türk gençlerinin Dimitrov’a her iki dilde yazdıkları mektup biz Türk okur için güzel bir detay oluyor.

Tünel romanı Bulgaristan edebiyatının önemli yazarı Daskalov’un özgün bir çalışması olmuş. Ama kitabın yeni baskısı olmadığı için ulaşmak hayli sorun. Her kitabevinde rahatlıkla bulunacak bir eser değil. Yine de imkânsız değil, kitap sahaflardan bulunabilir durumda. İyi bir roman için bu zahmete değecektir.