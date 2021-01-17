Kitap tanıtımı | Kaygı Kuşu Z.O.Ç.K.O.

Romanlarda, filmlerde görmeye alışık olduğumuz “harika” çocukların hikâyesini değil, tam olarak hepimizin, bütün çocukların hikâyesini anlatıyor Kaygı Kuşu Z.O.Ç.K.O.

Kahramanımız Deniz, duyduğu kaygılar nedeniyle kendisini o kadar sıradan ve önemsiz görüyor ki ruhuna çöreklenen koca bir kaygı kuşu olduğunu söylüyor. Kaygı Kuşu ya bir sınavı ya diğer çocukları ya da herhangi bir dünya işini bahane edip duruyor içinde.

“Servise güç bela yetiştim. Kızıl saçları yüzünden 'çinko kafa' dedikleri Anıl, yine arka koltukta uyukluyordu. Tüm servis de zavallıyı makaraya almıştı. Belki de bu çocuk bu alayları duymamak için uyuyor numarası yapıyordu. Ben servise bindiğimde hemen kesildi tabi alaylar. Benim olduğum ortamda kimse kimseyle alay etmezdi; çünkü herkes benimle alay ederdi artık...”

Deniz, kaygı kuşuyla yaşayıp giderken sürpriz bir paket gelir Japonya’dan. İçinde bir mektup ve kartlar bulunan paketteki tüm yazılar Japoncadır ve şimdilik hiçbir anlamı olmayan gizem dolu bir pakettir Deniz için. Bu gizemli paketin kim tarafından ve neden kendisine gönderildiğini merak etse de üzerinde durmaz. Ne de olsa önemsiz ve sıradan biridir, mutlaka bir yanlışlık olmuştur.

Böyle olduğunu varsayar ve hayatına devam eder. Ta ki Finlandiya’dan ikinci bir paket gelene dek. Gelen paketlerin anlamını bilmese de bazı şeylerin yoluna girmeye başladığını ve kaygı kuşlarının zaman zaman açık pencerelerden uçup gittiklerini fark etmiştir. Mektupların zorda kalan çocuklara yardım eden bir örgütten geldiğini düşünmeye başlar. Mektupları bilgisayarda Türkçeye çevirince iyice şaşırır. Kendisine “Kaygı Kuşu” diye hitap edilmektedir. Kafasındaki sorular büyür, arkadaşları Eylül ile Arda da bu gizemin peşine düşünce kaygılarına bir haller olmaya başlar.

“Bazen o kadar kaygılı oluyorum ki benliğimi ele geçiriyorlar sanki. İşte o anlarda ben o kuş oluyorum. Tüm kuşların toplamı; kocaman bir Kaygı Kuşu. Asıl önemlisi, bunu yüksek sesle ifade ettiğim ilk insanlar sizsiniz. Birileri okur diye günlüğüme bile yazmadım. Dünyanın öbür ucundaki insanlar, bunu nasıl bilebilir?”

Japonya ve Finlandiya’nın ardından İspanya’dan gelen mektupla sır perdesi aralanmaya başlar. Mektupları yazanlar, Deniz’i anladıklarını, kendilerinin de benzer şeyler yaşadıklarını ve pes etmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Onu gerçekten de tanıyor gibilerdir.

Mektupların artık kim tarafından yazıldığının pek de önemi yoktur. Madem bu mektuplar Deniz’e iyi gelmiştir, o zaman başka çocuklara da iyi gelecektir. Mektup hareketine dönüşecek bir çığın başlangıcı olur bu adım…

Çocukların kaygılarıyla baş edebilmelerini kaygı duyan başka çocukların sağlaması gibi muhteşem bir kurgu üzerinde yükseliyor Kaygı Kuşu. Kitabın temelini bu ana fikir oluşturuyor. Kaygıları, seni anlayan birilerinin varlığını hissederek aşmak ve başkalarının aşmasına yardımcı olmak...

Hiçbir çocuğun kaygıları ile baş başa bırakılmadığı bir dünya, sınır tanımayan bir dayanışma ile mümkün. Bu “sınır tanımazlığın” çocuklar üzerinden aktarılması hikâyeyi özel kılan en önemli yan bana kalırsa…

Kaygı kuşlarının gagalamaları arasında “Dünya çocuklarına mektuplar” yazmaya başlar artık Deniz. Ülkesindeki savaş nedeniyle çölü yürüyerek geçip Türkiye’ye sığınan Suriyeli Hasan’a yazdığı mektup, dayanışmanın en özel yollarından birini gösterir bizlere:

“Sevgili Hasan,

Doğrusu hiç bilmiyorum insan ne yazar, çölü yürüyerek geçen birine?

Tebrik mi eder, yol mu gösterir, alkışlar mı yoksa? Bundan sonra ne yapacağını sıralayıp tavsiye mi verir? Sana akıl verecek, yol gösterecek en son kişiyim ben. Zaten senin de buna ihtiyacın yok. İhtiyacın olan en önemli şeye, pırıl pırıl, saf bir umuda sahipsin.

Ben bu mektubu sana, kendini unutma diye yazıyorum…”

Kendini unutan tüm çocuklara; dayanışma, dostluk ve iyilik üzerine…